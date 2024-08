Kiev | Migliaia di truppe in incursione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 11.00 "diucraine stanno partecipando all'nella Regione russa di Kursk con l'obiettivo di indebolire le forze russe e destabilizzare il Paese". Lo ha detto alla Afp un alto funzionario della sicurezza ucraina. "Rispettiamo il diritto umanitario. Ma siamo all'offensiva. L'obiettivo è quello di indebolire le posizioni del nemico, infliggere le massime perdite e destabilizzare la situazione in Russia, che non è in grado di proteggere il proprio confine. L'in Russia ha notevolmente alzato nostro morale".