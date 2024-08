Jannik Sinner precisa in conferenza stampa quanto accaduto nei quarti di finale a Montreal

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Chi vince festeggia, chi perde spiega. Una delle frasi di Julio Velasco calza a pennello perneididel Masters1000 di. Sul cemento canadese l’altoatesino (n.1 del mondo) è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev (n.8 del ranking) con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Una sconfitta in cui, oltre all’ottima prestazione del moscovita, si è evidenziata la precaria forma di, che ha faticato ad affrontare il doppio turno a causa della pioggia dei giorni precedenti. Un impegno, da dire, che ha dovuto sostenere anche Rublev e con un rendimento ben diverso. “Sono cose che possono accadere. Non sono partito bene, nel secondo set ho alzato il mio livello e nel terzo ho avuto le mie chance inizialmente, ma non sono riuscito a sfruttarle. Lui ha giocato bene e meritato di vincere. Il doppio turno non è una cosa a cui siamo abituati.