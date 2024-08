Jannik Sinner conferma sui social | Riparto da Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Una sconfitta amara pernei quarti di finale del Masters1000 di Montreal (Canada). L’altoatesino (n.1 del mondo) è stato sconfitto dal russo Andrey Rublev con il punteggio di 6-3 1-6 6-2, evidenziando difficoltà nella gestione del doppio impegno a stretto giro, vista la necessità da parte degli organizzatori di recuperare i match a causa della pioggia della giornata precedente. Nel corso della partita il pusterese si è spesso toccato il fianco e tanti hanno temuto che ci fosse un nuovo problema all’anca., però, in conferenza stampa ha sottolineato quanto non ci sia alcun infortunio, ma semplicemente abbia bisogno di ritrovare la forma fisica e mentale migliore, considerando la lontananza dai campi e la necessità di stare a riposo per malanni vari in quest’ultimo periodo.