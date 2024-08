Italvolley d' oro Velasco spiazza tutti | Non sono Baggio Lezione olimpica

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Julio, emozionatissimo dopo il trionfo olimpico delle sue azzurre che ha abbracciato una a una, ha voluto rendere omaggio a una squadra che a Parigi è stata praticamente perfetta. «Ancora ci dobbiamo rendere conto di quel che abbiamo fatto, abbiamo perso un solo set, un record in un'Olimpiade», ha detto il 72enne tecnico argentino, «abbiamo sempre avuto grande 'fuocò e lucidità, la finale è stata la migliore partita». Per il 're della pallavolo' è la definitiva incoronazione con l'unico titolo che gli mancava, l'oro ai Giochi. «Sento orgoglio per questa squadra, per lo staff, anche il Coni ci ha messo nelle condizioni ideali», ha spiegato il ct azzurro, «è una vittoria di tutto il movimento, anche dei piccoli club. La pallavolo femminile è per le ragazze quel che il calcio è per i ragazzi.