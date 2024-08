Inchinati | schiaffeggiato e umiliato in piazza il video che sconvolge Vieste

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Un rito? No stupidità. Unche ha fatto rapidamente il giro dei social dalle parti dista facendo discurere parecchio. Un ragazzino di 12 anni viene accerchiato da alcuni coetani che lo schiaffeggiano mentre è in ginocchio e gli ripetono: "". Una trattamento brutale che va ben oltre il bullismo. Una città sotto choc per quella clip da un minuto e mezzo che è arrivata sui cellulari come una tempesta estiva. Il tutto si è consumato in unaa ridosso del centro storico. "Ci siamo attivati con i servizi sociali e con i carabinieri per individuare i protagonisti", spiega il sindaco di, Giuseppe Nobiletti. Nelle scorse ore, sia i ragazzi che i loro genitori sono stati convocati in Comune, per comprendere i dettagli dell'accaduto e definire eventuali percorsi da adottare.