In estate l' aspetto fisico è sotto i riflettori più che mai soprattutto al mare Ed è qui che saltano all' occhio tutte le brutture di una certa chirurgia

(Di domenica 11 agosto 2024) Occhiali da sole, cappello tirato giù.l’ombrellone possiamo scrutare consornione, senza essere visti, il passaggio della grande varietà umana che ci circonda,quella balneare. Alcuni sembrano personaggi usciti da un film felliniano! Li guardiamo per capire se sono “rifatti”. E quelli rifatti male ci appaiono come mostri deambulanti. Ci chiediamo «ma non si vedono?».