Highlights Sinner-Rublev quarti Masters 1000 Montreal 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ilcon glidi Jannik-Andrey, match valido per idi finale dell’ATPdi. La testa di serie numero uno del tabellone saluta il torneo canadese, sconfitto con il punteggio di 6-3 1-6 6-2. Un match che ha messo in mostra una condizione fisica ancora precaria per il tennista altoatesino dopo i problemi delle ultime settimane. Orasfiderà un altro azzurro in semifinale, ovvero Matteo Arnaldi.) SportFace.