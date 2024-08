Gran colpo della Trading

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024)de ritorno in casa NpsgLogistic di Emilio Perassolo. Nella stagione 2015/16 tre ragazzi genovesi decisero, pur di militare nella formazione giovanile spezzina, allenata al tempo da Luca Leoni, il viaggio in auto dal capoluogo a La Spezia due volte alla settimana accompagnati a turno da un genitore. Uno di loro in particolare, il centrale, cominciò a mostrare doti fisiche superiori alla media, lasciando presagire una luminosa carriera in questo ambiente. Era proprio Emilio Perassolo che, però, dopo una stagione in cui la squadra perse la finale regionale U19, scelse di andare via. Da quel momento più volte "Bresa" da avversario ha incontrato i suoi ex compagni, riuscendo quasi sempre ad avere la meglio. I rapporti con il general manager Beppe Tartaglia non si sono mai interrotti grazie ad una stima reciproca.