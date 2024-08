Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi di Parigi 2024 | programma 11 agosto orari tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Si chiuderà ildei Giochi, domenica 11, in quello che formalmente è il Giorno 16 delledi: saranno 13 gli ori assegnati in 9 differenti sport, ovvero ciclismo su pista, lotta, atletica, sollevamento pesi, pallanuoto, basket, pallamano, pentathlon moderno e volley. La diretta tv per gli abbonati sarà fruibile su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), ma gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). La diretta tv gratis e in chiaro sarà disponibile su Rai 2, RaiSportHD. La diretta streaming per gli abbonati sarà fruibile su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN e Tim Vision, mentre la diretta streaming gratis sarà disponibile su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3. Diretta Live testuale su OA Sport.