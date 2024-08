Giannichedda Lazionews24 | Romagnoli e Guendouzi faranno la differenza

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 agosto 2024) Le parole di Giuliano, ex centrocampista della Lazio, in una intervista esclusiva rilasciata aGiulianoha parlato in esclusiva a.com: di seguito un estratto delle parole dell’ex biancoceleste. La Lazio riparte da Marco Baroni, sul quale c’è molto scetticismo da parte dei tifosi, da ex calciatore ti chiedo considerando il curriculum