Formia Torneo di calcio a cinque successo per l’appuntamento con la Formia Cup Junior

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di domenica 11 agosto 2024)– Fuochi di pirotecnici, in campo, al termine, venerdì sera, in occasione dell’attesa e vibrante finale della “Cup”, ildia 5 che – come da tradizione – si è disputata sul rettangolo di gioco della storica struttura sportiva del Cassio Club nell’omonimo quartiere di Via Cassio. Per il primo L'articolodipercon la “Cup” Temporeale Quotidiano.