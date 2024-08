Fontanarosa onorato | Le ultime settimane sono state importanti Un modello!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 11 agosto 2024) Alessandroha espresso il suo commento dopo il match che l’Inter ha pareggiato per 1-1 contro il Chelsea. L’occasione è stata da lui utilizzata per effettuare un ragionamento più ampio. L’ORGOGLIO – Alessandroè stato uno degli interpreti più in forma del ritiro estivo dell’Inter. Il difensore cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri ha vissuto tale esperienza come un momento molto formativo per la sua crescita professionale, stante la possibilità di cui ha potuto godere di allenarsi con compagni di assoluto valore all’Inter. Sul valore di questo periodo si è pronunciato il difensore nerazzurro a InterTV: «Il ritiro mi è servito tanto, ho lavorato parecchio. Queste partite fanno crescere.migliorato grazie ai consigli del mister e dei compagni. Ringrazio i tifosi, è stato un periodo importante per quello che ho vissuto in queste».