Eventi estremi grandinate e alluvioni lampo | quando e dove gli aggiornamenti meteo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) L'afa ci accompagnerà almeno fino a Ferragosto. Questo che stiamo vivendo in questi giorni, secondo gli esperti, è il weekend più caldo dell'anno. Oggi, domenica 11 agosto, 11 agostol'allerta sarà massima a Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Solo 3 capoluoghi (Cagliari, Catania e Pescara) si fermeranno al livello di rischio 1, bollino giallo. In arancione (allerta 2) tutte le altre città. Le temperature minime aumenteranno ancora di più tra domenica e lunedì con picchi di 27-29°C non esclusi a Genova, Savona, La Spezia, Massa e Messina; ancora oltre i 25°C di minima da Trieste in giù, da Gorizia a Palermo passando per Napoli, Pisa e Rimini. Insomma saranno proprio le minime quasi ‘supertropicali' a causare il weekend più caldo del 2024.