Esodo da bollino nero incidenti a catena e feriti E oggi incombe l’afa

(Di domenica 11 agosto 2024) La seconda giornata dad’agosto è stata contrassegnata da un incidente avvenuto sull’autostrada A4 nel tratto veneziano, tra Meolo e San Donà in direzione Trieste, che ha costretto alla chiusura del tratto per circa tre ore, in mattinata. In precedenza, intorno alle 7, sulla A16 Napoli-Canosa per un incidente tra Grottaminarda e Lacedonia, in Irpinia, si erano formati 9 chilometri di coda. Sulla A4, invece, nell’incidente, fortunatamente più spettacolare che grave, sono occorse tre ore per normalizzare la situazione: nove auto coinvolte e nove(due dei quali gravi, portati in ospedale in elicottero), e i vigili del fuoco intervenuti per estrarre dalle lamiere gli automobilisti rimasti intrappolati.