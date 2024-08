Emilia Romagna rovente quando arriva il fresco | c’è la data

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Bologna, 11 agosto 2024 – Un’altra settimana, con il caldo ad attanagliare l’. Ferragosto col bel tempo e il solleone ad invogliare tutti ad andare al mare per un bel tuffo o in montagna a cercare refrigerio. Ma alla fine, c’è lain cui finalmente l’anticiclone africano Caronte mollerà la presa. La indicano i modelli ECMWF e anche le previsioni meteo Arpae: dal 17 o 18 agosto si abbasseranno le temperature. E chissà che non si dica finalmente addio alle notti tropicali (quelle in cui la temperatura minima non scende mai sotto i 20 gradi). Dopo i nubifragi di metà settimana, da ieri il caldo è tornato ad essere eccessivo incon Bologna indicata col bollino arancione nel bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore.