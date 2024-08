Dramma di Tavullia l’omicida interrogato | Ha tirato fuori il martello credevo fosse la pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024)(Pesaro), 11 agosto 2024 – “Non volevo ucciderlo. Ho cercato solo di difendermi. Ho avuto molta paura, specialmente quando Idrizi ha estratto dai pantaloni ilche pensavouna. Ho difeso mia moglie, mio figlio e me stesso. Idrizi ha colpito prima mia moglie e poi me con un. Cos’altro avrei potuto fare?”. Si è svolta ieri mattina la convalida del fermo per omicidio volontario nei confronti di Artur Cerria, 37 anni albanese, fermato per aver accoltellato il 37enne albanese, Dritan Idrizi, pregiudicato per spaccio, mercoledì sera davanti all’abitazione del reo confesso a, un casolare in via San Giovanni.è ora in carcere a Rimini.