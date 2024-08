Dove andranno in vacanza i politici italiani

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 11 agosto 2024) AGI - Ferie italiane per i. Leader e cariche istituzionali scelgono, salvo qualche eccezione, il Belpaese per trascorrere le agognate vacanze estive. Tra le mete preferite la Puglia,si godranno alcuni giorni di relax la premier Giorgia Meloni e anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana. E tra mare e montagna, non mancherà anche il tradizionale 'ritorno a casà per alcuni giorni. Lo farà sicuramente il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che farà tappa nella sua Sicilia. Stesso discorso per il leader M5s Giuseppe Conte (Puglia) e la segretaria dem Elly Schlein (Svizzera), così come il vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani nella sua Fiuggi.