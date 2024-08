Del Decchio e gli eredi Chanel | al via la nuova partnership internazionale

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) LMDV Capital, il Family Office di Leonardo Maria Del Vecchio, investe in 1686 Partners, il fondo lanciato da David Wertheimer votato all’innovazione nei settori lifestyle e hospitality. Si ripropone l’amicizia tra due grandi famiglie europee in una collaborazione che ha come obiettivo intercettare le aspettative delle nuove generazioni che cercano brand purpose-driven capaci di offrire esperienze uniche.