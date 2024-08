Dalla diretta in chiaro agli ospiti attesi tutto quello che c' è da sapere sulla chiusura dei XXXIII Giochi Olimpici di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 11 agosto 2024) I 17 giorni dedicati alle Olimpiadistanno per volgere al termine. Stasera calerà il sipario33esima edizione dei, che verrà ricordata non solo per le mede conquistate dAzzurri, ma anche per le polemiche, gli imprevisti e le rivelazioni. I titoli di coda arriveranno con la cerimonia di, che sarà trasmessa inin tv.