Contromano sulla Corda Molle poi lo schianto frontale | morti un anziano e un ragazzo di 28 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Sonoentrambi gli automobilisti coinvolti nel terribile incidente avvenuto sabato sera intorno alle 19, cioè il raccordo autostradale tra Ospitaletto e Montichiari. Si tratta di undi 86, morto sul colpo, e di un giovane di 28, deceduto in ospedale poco dopo il ricovero. Loè avvenuto tra due Audi A3. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo guidato dall’è entrato indallo svincolo di Borgosatollo e ha viaggiato in direzione Castenedolo finché non ha incontrato l’auto del giovane: lui ha fatto di tutto per evitare il, ma non ce l’ha fatta. Sull’asfalto ci sono i segni delle frenate.