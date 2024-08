Colpisce a schiaffi e a calci la compagna dopo una lite | arrestato 32enne

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma- Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, unitamente al personale della sezione Volanti, hanno proceduto all’arresto di un tunisino di 32 anni gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi. Nei giorni scorsi i poliziotti, sono intervenuti in un appartamento, in zona Aurelio, a seguito di una segnalazione giunta al 112 pervenuta da un vicino che aveva udito le urla di una donna che richiedeva di essere soccorsa. Giunti sul posto, la donna, che presentava evidenti lividi in varie parti del corpo e sul volto, ha riferito agli agenti di essere caduta accidentalmente nella doccia, versione confermata dal compagno presente nell’appartamento.