Chelsea-Inter amichevole | tv streaming probabili formazioni pronostico

(Di domenica 11 agosto 2024)è un’e si gioca domenica alle 16:00: notizie,, diretta tv e. Continua la preparazione precampionato dell’campione d’Italia in carica. La squadra guidata da Simone Inzaghi si appresta a giocare l’ultimaprima dell’esordio in Serie A a Marassi nella sempre insidiosa trasferta contro il Genoa di Alberto Gilardino. La sfida contro ilsarà un test importante per capire meglio se i nerazzurri sono pronti a iniziare la nuova stagione sulla falsa riga di quanto visto in quella passata o se gli ultimi deludenti risultati – su tutti la sconfitta contro l’Al Ittihad – rappresentano un serio campanello d’allarme. Simone Inzaghi (LaPresse) – IlVeggente.itGià, perché il precampionato sul piano del gioco non è stato per niente entusiasmante.