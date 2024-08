Calendario Olimpiadi Parigi 2024 oggi | orari 11 agosto programma tv streaming azzurri in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)domenica 11va in scena la sedicesima e ultima giornata di gare alledi: i Giochi si concludono nella capitale francese con l’assegnazione delle ultime medaglie. Si inizia in mattinata con la Maratona femminile e la +81 kg femminile di sollevamento pesi. All’ora di pranzo ampio spazio alla lotta e al pentathlon, poi alle ore 13.00 l’imperdibile finale di volley femminile. A inizio pomeriggio il ciclismo su pista, la finale di pallamano maschile e quella di pallanuoto maschile. L’ultimo evento sarà la finale per l’oro di basket femminile. Alle ore 21.00 la Cerimonia di Chiusura. L’Italia vuole sognare in grande con la Nazionale di volley femminile, che andrà a caccia dell’oro contro gli USA. Da seguire con enorme attenzione il pentathlon femminile: Elena Micheli e Alice Sotero puntano alla medaglie senza mezzi termini.