Calciomercato Napoli Folorunsho nel mirino di QUELLA BIG Tempo di trattare con i partenopei

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 agosto 2024)fortemente seguito non solo dalla Lazio, ma anche dabig italiana. Ecco la situazione attuale Il giornalista Marco Conterio ha parlato dell’interesse dele di una big fortemente interessata a Michael. PAROLE – «Il Milan ha sondato il terreno per Michael. Tecnicamente e tatticamente lo vede come un altro Loftus Cheek,