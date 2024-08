Broja Milan ecco la NUOVA STRATEGIA rossonera sul mercato Ora si punta a TRATTARE

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 11 agosto 2024), RISl’albanese del Chelsea per l’attacco!la prossimain casasulArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda il calcio, sempre impegnato alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco dopo aver chiuso nelle scorse settimane per Alvaro Morata. Stando a quanto riportato da Tuttosport sarebbe rista l’ipotesi Armando: l’attaccante albanese, che ha