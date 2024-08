Brescia-Venezia oggi in tv | data orario e diretta streaming Coppa Italia 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per i trentaduesimi di finale di. Le Rondinelle di Rolando Maran sono reduci dal sogno promozione in Serie A sfumato nel turno preliminare dei playoff e quest’anno ripartiranno ancora più determinate per scalare posizioni in classifica. Ora, però, l’obiettivo è quello di staccare il pass per il turno successivo della competizione nazionale., come seguire il match Gli uomini guidati da Eusebio Di Francesco, dal loro canto, dopo essere tornati nel massimo campionatono, vogliono iniziare sin da subito a fare la voce grossa, qualificandosi ai sedicesimi di questo torneo.