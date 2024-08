Braccio travolto da un' elica | turista francese falciato da un gommone dramma al largo della Sardegna

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024)al: unè statoda une forse anche colpito da un'mentre nuotava nella zona di Campulongu. È successo poco dopo le 19.30 di domenica 11 agosto a Villasimius. Sul posto sono giunti subito sia la Guardia costiera che l'ambulanza del 118 per i primi soccorsi: pronto anche l'elicottero per il trasferimento a Cagliari all'ospedale Brotzu. Ancora da accertare, comunque, la dinamica dell'incidente: l'uomo, in gravissime condizioni, sarebbe stato colpito alda un'. E avrebbe riportato un pesante trauma cranico dopo essere stato colpito dal. Poi il trasporto in codice rosso a Cagliari.