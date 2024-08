Benevento-Taranto Auteri | Cose buone a tratti ma servono test più attendibili

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 11 agosto 2024) Tempo di lettura: 3 minutiC’è soddisfazione e ottimismo nelle parole di Gaetanodopo il largo successo (6-0) delnel primo turno di Coppa Italia contro il. E’ chiaro che la prova dei giallorossi va ponderata tenendo conto dell’organico attuale dei rossoblù, costretti (per la crisi societaria) a mandare in campo pochissimi calciatori over e un nutrito gruppo di giovani della Primavera, ma sul piano dell’impegno e degli automatismi ilha fatto in pieno il suo dovere denotando ulteriori progressi. SEGNALI – “Siamo andati a giocare basandoci sui nostri principi e sulle situazioni per le quali ci siamo allenati. E’ chiaro che bisogna aspettare banchi di prova più. Aabbiamo fatto. Non è nemmeno facile mantenere la concentrazione in serate simili. Il prossimo contro il Potenza sicuramente sarà undiverso”.