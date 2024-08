Bce Patuelli | Attesa riduzione tassi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 11 agosto 2024) 8.10 Ladeid'interesse da parte della Bce, a settembre, "è molto". Così, al Messaggero, il presidente dell'Abi,, secondo cui "occorre combattere la recessione che è in atto per esempio in Germania e favorire la ripresa dello sviluppo e dell'occupazione". "L'inflazione non la si può combattere esclusivamente con le strette monetarie ma con un complesso di articolate misure anche fiscali,possibilmente omogenee in Europa, e che non deprimano, ma stimolino l'economia", afferma