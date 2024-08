Attacco missilistico su Kiev | morti padre e figlio di 4 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 agosto 2024 – Le truppe ucraine per la prima volta dall’inizio della guerra sono entrate e hanno portato la guerra in territorio russo, nella regione di Kursk. Uno scenario nuovo destinato a mutare, in ogni caso, il quadro della situazione. Atacco che ha portato la risposta russa ieri attraverso l’utilizzo di bombe termobariche e attacchi sunella notte che hanno provocatocivili.