Atp Montreal Sinner ko ai quarti con Rublev | il russo sfiderà Arnaldi

(Di domenica 11 agosto 2024) (Adnkronos) – Il campione in carica Jannikesce di scena aidi finale del torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 6.795.555 dollari). Il 22enne altoatesino, numero 1 del mondo e prima testa di serie, cede al 26enneAndrey, con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2 in un’ora e 48 minuti.può consolarsi con la matematica qualificazione alle Atp Finals di Torino, raggiunta con 3 mesi d’anticipo. “Sì, è stata una partita difficile. Non ho iniziato molto bene ma poi dopo il secondo set mi sono trovato in una situazione migliore. Nel terzo è andata com’è andata ma va bene così, è una cosa che capita. Lui ha giocato meglio nei momenti importanti ed ha meritato di vincere”, le parole di Jannikin conferenza stampa.