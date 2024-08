Atletica Sofiia Yaremchuk | E’ stata una gara durissima ma sono felice di averla portata a termine

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024)ha chiuso la maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024 al 30esimo posto. L’italo-ucraina ha corso con il tempo di 2:30:20, all’interno di una corsa vinta dall’etiope naturalizzata olandese Sifan Hassan in 2:22:55. Intervida Rai Sport al traguardo l’azzurra ha detto: “E’una, ho cercato di gestirla nel miglior modo possibile. I primi 21 km li ho fatti bene disimpegnandomi bene anche sulle salite. Per me è una vittoria essere qui e rappresentare l’Italia in un evento così importante: ringrazio il mio gruppo sportivo e tutte le persone che mi seguono e mi aiutano. E’ stato un periodo lungo, ma abbiamo portato ail lavoro”. Poi ha aggiunto: “Il percorso l’abbiamo visionato negli ultimi mesi.