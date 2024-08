Atalanta ecco Marc Pubill | è giornata di visite mediche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 11 agosto 2024) L’si prepara ad accogliere il quinto rinforzo dell’estate nerazzurra. Oggi (domenica 11 agosto) è il giorno dellee della firma di. L’esterno spagnolo classe 2003, fresco di medaglia d’oro olimpica vinta venerdì a Parigi con sua nazionale, è arrivato nella serata di sabato a Milano per prepararsi al suo primo giorno a tinte nerazzurre. Poco dopo le 8 è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere ledi rito che anticipano la firma sul contratto che arriverà nel pomeriggio.arriva dall’Almeria per una ventina di milioni di euro, bonus compresi.