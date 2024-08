Arriva la Carta dedicata a te 2024 da 500 euro pagamenti da settembre | ecco a chi spetta e come funziona

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di domenica 11 agosto 2024)laa teda 500dachi ne ha diritto e. Parte dala possibilità di usare laa te , la misura che prevede 500in una sola tranche annuale per le famiglie con un Isee fino a 15milaannui che non abbiano già sussidi (al 4 giugno, data di entrata in vigore della misura)l’ Adi o la