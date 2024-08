Amazon ha scelto la data d’uscita di The Accountant 2

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di domenica 11 agosto 2024)MGM Studios ha fissato ladi The2, sequel del film interpretato nel 2016 da Ben Affleck. Il film sarà distribuito nelle sale americane a partire dal 25 aprile 2025, una cornice di distribuzione già favorevole allo studios nel corso di quest’anno, quando in sala arrivata “Challengers“: per l’occasione il film di Luca Guadagnino ha incassato all’esordio 15 milioni di dollari, per poi chiudere a quota 50,1 milioni (94,2 milioni a livello globale). Al momento The2 è l’unico film in uscita per quello slot, mentre una settimana dopo (il 2 maggio) i Marvel Studios presentaranno al pubblico americano il cinecomic atteso “Thunderbolds*”. The2, cosa sappiamo? Il sequel è stato annunciato in realtà nel 2021, ed in quell’occasione il regista Gavin O’Connor aveva dichiarato di aver intenzione di realizzare una trilogia.