A Kursk proseguono combattimenti Zelensky | Offensiva sposta guerra in Russia

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di domenica 11 agosto 2024) Articolo pubblicato domenica 11 Agosto 2024, 10:02 L’avanzata ucraina in territorio russo, nella Regione di, prosegue ormai da sei giorni e l’di Kiev non sembrerebbe avere una fine piuttosto vicina. Vladimir Putin continua a monitorare la situazione valutando le mosse più valide da mettere in campo per fermare l’avanzata delle truppe nemiche, anche L'articolo A: “in” proviene da Il Difforme.