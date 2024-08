5 corsi online da fare in agosto per trovare lavoro in autunno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 11 agosto 2024) Per moltissimi l’estate è il periodo delle vacanze per antonomasia. I lavoratori attendono le settimane d’per recuperare le energie psicofisiche, andando in ferie e trovando maggior tempo da dedicare agli affetti e ai propri hobby. Chi ha perso ilo è appena uscito da un percorso di studi, non deve però pensare che questa stagione non sia ricca non soltanto di offerte di, ma anche didi formazione utili per il futuro.