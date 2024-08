Zanetti | Grazie a tutti per gli auguri! Dimostrate tanto amore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024)oggi festeggia il suo cinquantunesimo compleanno e lo ha festeggiato in famiglia, così come dimostrato anche dalle foto pubblicate attraverso il suo account social dove ha tra l’altro ringraziatoper gliDI COMPLEANNO – Javierringraziai tifosi dell’Inter e tutta la gente che gli ha scritto per glidi compleanno. Questo il messaggio del vice presidente del club nerazzurro: «Mi godo il mio compleanno in famiglia!per gli! Sto cercando di rispondere a, ma sono tanti e ovunque!per avermi dimostrato ancorae affetto».