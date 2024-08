WWE | Nel prossimo SmackDown Nia Jax avrà la sua championship celebration

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 10 agosto 2024) Come confermato durante la scorsa notte in quel di, nelepisodio dello show blu gli Street Profits se la vedranno contro i #DIY in un match per decretare i nuovi primi sfidanti ai titoli di coppia. Naomiinvece un one on one contro Blair Davenport; mentre Kevin Owens affronterà Grayson Waller. Infine “Princess Tiffy” Tiffany Stratton sarà la host per ladella nuova WWE Women’s Champion, Nia Jax.