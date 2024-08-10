Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 15:30 (Di sabato 10 agosto 2024) NOTIZIARIO 10 08.24 ORE 15.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 13:30 - IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 13. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 12:30 - PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. Servizio fornito da Astral. SULLA CASSIA, CONTINUANO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 11:30 - Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 11. PREVISTE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ LU NGO NUMEROSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. romadailynews
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