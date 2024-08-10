Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 13:30 (Di sabato 10 agosto 2024) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 13.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASTAGNETTA VERSO LATINA. RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA! PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-Roma TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 12:30 - ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. SULLA CASSIA, CONTINUANO LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. Servizio fornito da Astral. FINO AL 16 OTTOBRE DISPOSTO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA DAL KM 41 AL KM 141 CIRCA SIA VERSO ROMA SIA VERSO VITERBO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 11:30 - Servizio fornito da Astral. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 10:30 - Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 10. SI PROSPETTA IL FINE SETTIMANA PIÙ TRAFFICATO DI TUTTO IL PERIODO ESTIVO. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SULLA RETE AUTOSTRADALE, È PREVISTO UN AUMENTO DEL TRAFFICO DA BOLLINO NERO. romadailynews
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