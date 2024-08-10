Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 11:30 (Di sabato 10 agosto 2024) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 11.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERMANGONO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-Roma TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLazioNI. ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. È TORNATO PER LA SUA 23ESIMA EDIZIONE, IL FESTIVAL DI VEROLI “ERNICA ETNICA”. LA PIAZZA CENTRALE DI VEROLI, SARÀ DUNQUE PALCOSCENICO DI SERATE ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE MUSICALE CON ARTISTI DI FAMA NAZIONALE. PREVISTE MODIFICHE ALLA Viabilità LU NGO NUMEROSE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. Servizio fornito da AstralLeggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 10:30 - VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 10. AL MOMENTO CODE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. SI PROSPETTA IL FINE SETTIMANA PIÙ TRAFFICATO DI TUTTO IL PERIODO ESTIVO. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, RESTA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 09:30 - ATTIVE CORSE CON BUS TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE LIMITAZIONI DI PERCORSO O CANCELLAZIONI. PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, ANCORA SOSPESA LA LINEA PESCARA-ROMA TRA GUIDONIA E BAGNI DI TIVOLI PER ACCERTAMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 08:30 - 20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 3 KM TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 07. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE ROMAVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, OGGI E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULAZIONE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. romadailynews
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