Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2024 ore 07:30 (Di sabato 10 agosto 2024) Viabilità DEL 10 AGOSTO 2024 ORE 07.20 ERICA TERENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON UN INCIDENTE SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE: CODE PER 3 KM TRA VALMONTONE E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI. IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER LAVORI DI RINNOVO DEI BINARI IL SERVIZIO SARÀ SOSPESO E SOSTITUITO DA BUS A PARTIRE DA OGGI E FINO AL 25 DI AGOSTO TRA LE STAZIONI DI TERMINI E BATTISTINI IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE RomaVITERBO IN VISTA DELL’AVVIO DEI LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL RADDOPPIO DEL BINARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA, HANNO INIZIO, OGGI E FINO AL 27 DI AGOSTO, I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL’OFFICINA DI ACQUA ACETOSA; RIMODULazioNE DEL SERVIZIO CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE CORSE. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 20:30 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE TUTTAVIA SEGNALIAMO Un INCIDETNE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA APPIA E ARDEATINA CODE PER TRAFFICO INTNESO SU VIA NETTUNENSE TRA CMAPO DI CARNE E APRILIA RALLENTAMENTI A TRATTI POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 19:45 - VIABILITÀ DEL 9 AGOSTO 2024 ORE 19. 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDETNE SULLA VIA ARIANA ALL’ALTEZZA DI LARIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA TERAMO TRA ROMA EST E NODO A1 A24 IN DIREZIONE TERAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALE FIORETTA NEI SEI SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 09-08-2024 ore 19:15 - 20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO ABBASTANZA REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRICIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER INCIDETNE SULLA VIA ARIANA ALL’ALTEZZA DI LARIANO NEI DUE SENSI DI MARCIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA A24 ROMA TERAMO TRA ROMA EST E NODO A1 A24 IN DIREZIONE TERAMO IN PROVINCIA DI VITERBO SEGNALIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALE FIORETTA NEI SEI SENSI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral. romadailynews
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