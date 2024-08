Unipol esclude le nozze con Mps per ora

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di sabato 10 agosto 2024) Il gruppo assicurativo illustra la semestrale e nega l’interesse per la banca senese. Il Mef tace: aspetterà l’insediamento della nuova Commissione Ue prima di decidere sulla privatizzazione. Mediobanca fa sapere di non essere coinvolta. Generali presenta conti robusti. L’ad Philippe Donnet: «Abbiamo fatto un buon lavoro». E non si sbilancia sulla riconferma. Lo speciale contiene due articoli.