Ultime Notizie Roma del 10-08-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in apertura dalle incursioni a sorpresa di chi è per la Regione russa di Kurt Mosca risponde l’offensiva di terra con un potente attacco aereo bombardiere ha colpito la notte scorsa le forze ucraine nel tratto di confine della regione di corsa con uno da 500 kg attestato termobarica reso noto il Ministero della Difesa Russo riporta la tasse intanto uno dei primi treni che trasportano sfollati da cui si è arrivato a Mosca mentre l’esercito di chi è questo che quella che sembra l’ho più pesante sul tuo Lorusso dall’inizio del conflitto nel 2022 ha dato vita hanno organizzato treni aggiuntivi fuori dalla regione di turisti per far fronte alla flusso di sfollati che sarebbero migliaia incursione Ucraina rappresenta una minaccia per la centrale nucleare che si trova a meno di 50 km dalla zona di ...