Ultime Notizie Roma del 10-08-2024 ore 07 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio ieri combattimenti si sono protratti per il quarto giorno consecutivo nella regione russa di Kursk dove le forze ucraino lanciato un importante Open si va a spingendo Mosca inviare i carri armati e cannoni come rinforzo e con i distaccamenti ucraini si sono spinti per diverse decine di chilometri Nella regione di Kurt al confine con l’Ucraina settentrionale gli scontri sono proseguiti ha dichiarato il Ministero della Difesa Russo in un comunicato vedendo che gli attacchi ucraini Sono stati inventati citato dall’agenzia di stampa russa dichiarato che stava inviando ulteriori attrezzature tra cui lanciarazzi multipli artiglieria e carri armati per contrattare l’incursione Ucraina l’agenzia di Protezione Civile di Gaza dichiarato che un attacco israeliano ha colpito una scuola Gaza City uccidendo ...