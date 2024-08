Ucraina colpita per la prima volta dai russi con una bomba termobarica

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 10 agosto 2024) In risposta all’offensiva lanciata da Kiev dentro al territorio russo, le forze armate russe hanno colpito la notte scorsa quelle ucraine nel tratto di confine della regione di Kursk, usando anche una. Lo ha reso noto il ministero della Difesa russo. “L’equipaggio di un cacciardiere supersonico multifunzionale Su-34 delle Forze Aerospaziali ha effettuato un attacco notturno contro un gruppo di uomini ed equipaggiamenti militari ucraini in una zona di confine della regione di Kursk”, si legge in un comunicato. “Nell’attacco è stata utilizzata unaesplosiva aria-combustibile Odab-500 (da 500kg, ndr), con un modulo universale di planata e correzione”, conclude la nota.