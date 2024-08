TS – Juve chi è l’uomo di Motta che spia dalla tribuna

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 agosto 2024) 2024-08-10 00:45:00 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di Tuttosport: Per Alessandro Colasante è un ritorno quello a Torino. È lì che ha iniziato la sua carriera, anche se nelle giovanili del Torino con le quali ha anche vinto uno scudetto Primavera. Poi un lungo girovagare tra Serie C e B, con apparizioni a Cagliari e Genoa. Insomma non un grande percorso da calciatore, ma in tutti questi anni, Colasante ha imparato a guardare le partite e capirle. E su questa grande abilità si è costruito la sua carriera da match analyst. Colasante vede sempre la partitadove prende i primi appunti e dove esegue le riprese video (a volte invia suggerimenti dall’alto e dall’osservazione in tempo reale dei dati).