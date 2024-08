Trasporto gratuito per 50 capodrisani alle Terme di Telese

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 10 agosto 2024) Capodrise. Attivato, a Capodrise, il soggiorno pendolare per le cure termali, condi, in provincia di Benevento. Lo annuncia il sindaco Nicola Cerere, in un post sui suoi profili social. “Negli stabilimenti in regime convenzionato – rivela Cecere – si potranno effettuare fanghi, bagni caldi e freddi, idromassaggi, cure idropiniche, cure inalatorie, insufflazioni endotimpaniche, ventilazioni polmonari”. Ilè organizzato per un massimo di 50 cittadini di Capodrise, di età non inferiore ad anni 65, per la durata di 12 giorni, a partire dal 23 settembre e fino al 5 ottobre (escluso la domenica). La richiesta di partecipazione la si può ritirare all’ufficio posto all’ingresso del Comune.