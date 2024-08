Traffico Roma del 10-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione 55 minuti di percorrenza sulla A1Napoli per le code tra Guidonia Montecelio e Valmontone verso Napoli momentaneamente chiusa siamo verso Fonte Nuova via Rinaldo D’Aquino provinci dente all’altezza di via Nomentana indirizzo nel Grande Raccordo Anulare un altro incidente rallenta ilin via Tor de Schiavi all’altezza di via dei Glicini rallentamenti sulla via Ponte di via di Decima per un incidente avvenuto in direzione Latina weekend di partenze per le vacanze e per agevolare gli spostamenti attivo fino alle 22 di questa sera il fermo dei mezzi pesanti Salvo i casi a Torino la legge lo stop si ripeterà domani alle 21:53 disagi al trasporto ferroviario sulla lineaSulmona la circolazione dei treni è sospesa per l’investimento di una persona tra Bagni di Tivoli e Guidonia dettagli di questa ed altre notizie potete ...